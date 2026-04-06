माता-पिता का अलगाव, सजा बच्चों को क्यों?

दरअसल, यह मामला एक मां की ओर से दायर उस याचिका से संबंधित है, जिसमें पति से अलगाव के बाद उस 9 वर्षीय अपनी पुत्री को वापस पाने के लिए हेबियस कॉर्पस (व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की रिट) याचिका दायर की थी, जो कि पिता के पास रह रही थी किंतु न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। मां ने आरोप लगाया था कि वह अपनी पुत्री से किसी प्रकार का संपर्क नहीं रख पा रही है, किंतु न्यायालय ने इसे सही नहीं पाया, क्योंकि वास्तविकता यह थी कि माता नियमित रूप से टेलीफोन एवं वीडियो कॉल के माध्यम से बच्ची के संपर्क में बनी हुई थी। ठीक ऐसे ही मासीबेन बनाम केशवजीभाई दामजीभाई घेटिया मामले में अभिरक्षा (चाइल्ड कस्टडी) परिवार न्यायालय के निर्णय को खारिज कर गुजरात हाईकोर्ट ने मामले में कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिरक्षा मामलों में परिवार न्यायालय को संवेदनशील, मानवीय और बाल-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। परिवार न्यायालय को यह समझना चाहिए कि अभिरक्षा संबंधी विवाद केवल पक्षकारों के बीच कानूनी लड़ाई नहीं हैं, बल्कि यह सीधे तौर पर बच्चे के भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और विकासात्मक कल्याण को प्रभावित करते हैं।