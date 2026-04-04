शरीर ही ब्रह्माण्ड: प्रारब्ध भोग में सहायक माया



महर्षि वेद व्यास ने लिखा है कि एक पुरुष को एक स्त्री के लिये ही नहीं बनाया। इस तथ्य का आधार पंचाग्नि का सिद्धान्त ही है, जहां एक ब्रह्म के लिए पांच माताएं उपलब्ध होती हैं। पांचवीं माता स्थूल स्त्री रूप होती है। माया ही अव्यक्त भाव से सूक्ष्म होती हुई स्थूल रूप लेती है। स्त्री देह में तीनों स्वरूप समाहित रहते हैं। प्रकृति में स्त्री जैसा कोई तत्त्व है ही नहीं, केवल ब्रह्म है। जो उसे आवरित करके लोक विशेष की आकृति प्रदान कर दे, वही माया (स्त्री) कहलाती है। इसीलिए प्रत्येक लोक में और प्रत्येक योनि में स्त्री का रूप बदल जाता है। यह रूप एक योनि की आयु तक रहता है। योनि बदलते ही आकृति (देह) बदल जाती है। पंच महाभूत से निर्मित देह (अस्थायी) पंचमहाभूत में मिल जाती है। ब्रह्म नहीं बदलता। पृथ्वी ही स्थूल देह का उपादान कारण है।

स्थूल देह चूंकि पंचमहाभूत से बनती है, स्त्री-पुरुष दोनों की समान रूप से बनती है, प्रत्येक योनि में बनती है, अत: यह क्षरणशील है। इसका समय के साथ क्षरण होता है और अन्त में विलीन हो जाती है। यह अपरा प्रकृति है। इस दृष्टि से पुरुष शरीर भी स्त्री भाव की भांति अस्थायी है—स्त्रैण है। नाम उसका उस देह में पुरुष है क्योंकि वह बीजी है। पुरुष देह के साथ उसके बीज भी नष्ट हो जाते हैं।