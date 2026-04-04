संगीत: कला की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति

इस संप्रेषण का मुख्य माध्यम ‘रस’ है और इसे तीन प्रमुख गुणों से अभिव्यक्त किया जाता है। पहला गुण है ‘माधुर्य’। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मधुरता, आकर्षण, मोहकता और सुघड़ता। इन सभी भावनात्मक गुणों में कोमलता अनिवार्यत: विद्यमान रहती है। ये सभी भावनाएं जिनमें हम महसूस करते हैं कि हमारा हृदय पिघल रहा है, द्रुतिकारणम कहलाती हैं। हमारी भावनाएं बेहद कोमल हो जाती हैं, जैसे स्त्री-पुरुष के मध्य प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम। इनमें मुख्य स्वर करुणा, शांति और गहन आध्यात्मिक शांति का होता है। दूसरा गुण है ‘ओज’। यह मनुष्य में विद्यमान सर्वोच्च गुणों में से है। यह मूलत: हमारी मानसिक स्पष्टता को बनाए रखता है। ओज वस्तुत: उमंग और हमारा विस्तार दोनों या दोनों का सम्मिलित गुणधर्म भी है। यह शक्ति, महिमा (श्रेष्ठता), भव्यता, विशालता या खुलापन एवं गौरव की अभिव्यक्ति भी है। तीसरा गुण है ‘प्रसाद’। संगीत में इससे तात्पर्य है मधुर स्पष्टता, निर्मलता, विश्राम या तनावमुक्ति, तेजस्विता और स्पष्टता। संगीत की सभी कलात्मक संवेदनाओं को तीन गुणों में समेटा जा सकता है। निष्कर्ष निकालें तो कह सकते हैं ‘माधुर्य’ मनोहारी या लालित्य, ‘ओज’ उत्तेजना और ‘प्रसाद’ सुरुचिपूर्ण होने की अभिव्यक्ति है। इन तीनों का समायोजन संगीत को सर्वाधिक संप्रेषणीय कलारूप में परिवर्तित कर देता है।