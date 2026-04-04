6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

Podcast: शरीर ही ब्रह्माण्ड : प्रारब्ध भोग में सहायक माया

Gulab Kothari Article Sharir Hi Brahmand: पत्नी पुरुष की शक्ति होती है। प्रत्येक वस्तु की शक्ति उसी के भीतर निहित होती है, किन्तु मानव और देव की शक्ति उनकी पत्नी में रहती है। पुरुष भीतर स्त्री ही है, सोम है। निराकार है अत: शक्तिहीन है। स्त्री भीतर पुरुष है, साकार-आग्नेय स्वरूप है। वही सृष्टि को चलाती है। शरीर ही ब्रह्माण्ड शृंखला में सुनें पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी का यह विशेष लेख- प्रारब्ध भोग में सहायक माया

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Neeru Yadav

Apr 03, 2026

Gulab Kothari Article शरीर ही ब्रह्माण्ड: "शरीर स्वयं में ब्रह्माण्ड है। वही ढांचा, वही सब नियम कायदे। जिस प्रकार पंच महाभूतों से, अधिदैव और अध्यात्म से ब्रह्माण्ड बनता है, वही स्वरूप हमारे शरीर का है। भीतर के बड़े आकाश में भिन्न-भिन्न पिण्ड तो हैं ही, अनन्तानन्त कोशिकाएं भी हैं। इन्हीं सूक्ष्म आत्माओं से निर्मित हमारा शरीर है जो बाहर से ठोस दिखाई पड़ता है। भीतर कोशिकाओं का मधुमक्खियों के छत्ते की तरह निर्मित संघटक स्वरूप है। ये कोशिकाएं सभी स्वतंत्र आत्माएं होती हैं।"
पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की बहुचर्चित आलेखमाला है - शरीर ही ब्रह्माण्ड। इसमें विभिन्न बिंदुओं/विषयों की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। गुलाब कोठारी को वैदिक अध्ययन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें 2002 में नीदरलैन्ड के इन्टर्कल्चर विश्वविद्यालय ने फिलोसोफी में डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्हें 2011 में उनकी पुस्तक मैं ही राधा, मैं ही कृष्ण के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार और वर्ष 2009 में राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान से सम्मानित किया गया था। 'शरीर ही ब्रह्माण्ड' शृंखला में प्रकाशित विशेष लेख पढ़ने के लिए क्लिक करें नीचे दिए लिंक्स पर

शरीर ही ब्रह्माण्ड : विवर्त भाव में मौन माया

शरीर ही ब्रह्माण्ड– स्त्री : माया का अवतार

शरीर ही ब्रह्माण्ड : ऊर्जा है माया

शरीर ही ब्रह्माण्ड : दाम्पत्य और माया

शरीर ही ब्रह्माण्ड – माया का गहन समुद्र

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Apr 2026 08:57 pm

Published on:

03 Apr 2026 06:44 pm

Hindi News / Opinion / Podcast: शरीर ही ब्रह्माण्ड : प्रारब्ध भोग में सहायक माया

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

गैस निर्भरता घटाने का उपाय बन सकती है ‘ई-कुकिंग’

ओपिनियन

माता-पिता का अलगाव, सजा बच्चों को क्यों?

ओपिनियन

संपादकीय: विधि क्षेत्र में महिलाओं के अवसर कानूनी ताकत से ही

ओपिनियन

संगीत: कला की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति

ओपिनियन

संपादकीय: बिजली कंपनियों के घाटे का ठीकरा फोड़ना सही नहीं

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.