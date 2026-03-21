शरीर ही ब्रह्माण्ड– स्त्री : माया का अवतार

दाम्पत्य भाव में वित्तैषणा और लोकैषणा का आधार पुरुष बनता है। पुत्रैषणा भी मूल में तो पुरुष आधारित ही है किन्तु इसमें भूमिका माया की देखी जाती है। माया स्त्री-पुरुष दोनों के कारण शरीर के स्तर पर कार्य करती है। अत: दोनों को कारण शरीर की भूमिका तक पहुंचना होता है। पुरुष के लिए तो सूक्ष्म शरीर का योग करना भी सहज नहीं होता। उसका स्त्रैण अद्र्धांग आमतौर पर पोषित बहुत कम हो पाता है। अपने माया भाग से वह अनभिज्ञ रहकर बड़ा होता है। बहुत कम युवकों को इस क्षेत्र में अध्ययन एवं अभ्यास करने का मौका मिल पाता है। हां, यह बात उसे समझ में आती है कि विवाह के बाद उसका परिवार होगा। इसमें वह स्वयं की ही (शरीर की) भूमिका मानता है। स्त्री जन्म से माया का अवतार होती है। मातृत्व का भाव लेकर जन्म लेती है। प्रत्येक वार-त्योहार पर अच्छे घर-वर के लिए ईश्वर (आमतौर पर पार्वती) से प्रार्थना करती रहती है। अपने शरीर और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहती है। उसे यह भी ध्यान में रहता है कि उसे मातृत्व के लिए पुरुष के साथ रहना है, उससे बीज ग्रहण करके उसका निर्माण और पोषण भी करना है। यह चिंतन की गंभीरता है।