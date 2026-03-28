शरीर ही ब्रह्माण्ड : विवर्त भाव में मौन माया



एक अन्य सिद्धान्त भी ध्यान देने योग्य है—चातुर्वण्र्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश:। (गीता 4/13) ये चारों वर्ण और तीनों गुण भी प्रकृति के साथ ही जुड़ते हैं। स्त्री ऋत रूप होने से उसके गुण-कर्म पुरुष वाले ही हो जायेंगे। विवाह पूर्व स्त्री एवं उसके परिवार को भावी सम्बन्ध की जानकारी ही नहीं होती। लड़के का भविष्य तो स्पष्ट रहता है। विवाह में स्त्री जिस वर्ण के पुरुष में आहुत होती है, वही उसका भी वर्ण हो जाता है। वैसे ही संस्कारों से जुड़ जाती है। आज तो स्वयं विवाह ही अप्रासंगिक होने लगे हैं। एक कहावत है कि 'भार्या-दास-पुत्र जिसके पास रहते हैं, उसी के हो जाते हैं।‘ अत: मां सर्वप्रथम पुत्र को पिता की प्रतिकृति बनाने का प्रयास करती है। वैसे तो 'पिता वै जायते पुत्र:’ की श्रुति है ही। फिर स्त्री मां को एक भय नियति का भी होता है। पति न रहे, छोड़ दे, तो उसका ध्यान कौन रखेगा। यहां एक बड़ा तथ्य दिखाई पड़ता है—सुख में स्त्री का झुकाव अपरा प्रकृति (स्थूल शरीर) की ओर अधिक रहता है, किन्तु दु:ख अथवा अभाव की स्थिति में परा प्रकृति या सूक्ष्म स्तर पर जीने लगती है। शरीर रहते हुए भी स्थूल पटल पर नहीं होती। इस स्थिति को तो पूर्ण पुरुष भाव में ही रहने वाला 'पूर्ण पुरुष’ ही समझ सकेगा, माया को पहचान सकेगा।