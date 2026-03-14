शरीर ही ब्रह्माण्ड : ऊर्जा है माया



माया ही श्रेय है, माया ही प्रेय है। दोनों ही आत्मा के आवरण बनते हैं। दोनों शरीर के साथ जुड़े हैं। राग-द्वेष भी मन के धातु हैं। क्रोध बुद्धिरूपी अहंकार से जुड़ा है। काम माया का मोहिनी रूप है। पशु-पक्षियों का काम जीवात्मा की कामना है। मनुष्य भी जब पशुभाव में होता है, तब वासना रूप कामना ही उसे आवृत्त करती है। सन्तति में भी पशुभाव की बहुलता रहती है, जबकि शरीर मनुष्य का ही होता है। विवाह-मर्यादा के बाहर के सम्बन्धों में ऐसा देखा जा सकता है। यहां स्त्री का ब्रह्मांश पति के ब्रह्मांश से युक्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष यह भी बलवान हो जाता है कि मां के द्वारा जीवात्मा को गर्भकाल में संस्कारित भी नहीं किया जाता। तब न तो जीवात्मा से ब्रह्मांश जुड़ पाता है, न ही जीव संस्कारित ही होता है। शुद्ध जैविक सन्तान, जिसमें जीवात्मा पूर्वजन्म के संस्कारों के साथ ही मानवदेह में पैदा होता है।