नश्तर में आज : हो गई पीर पर्वत सी…

सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के जयपुर आगमन पर हुए रोड शो के दौरान ट्रेफिक जाम में फंसा आम आदमी मन मसोस कर ही रह गया। चालीस डिग्री के पार तापमान में आग उगलते सूरज के बीच घंटों खड़े रहने की पीड़ा इसे भोगने वाला ही महसूस कर सकता है। देश के शीर्ष कोर्ट से लेकर राज्यों के हाईकोर्ट तक कई बार ‘वीवीआईपी कल्चर’ के नाम पर घंटों रास्ता रोककर यातायात अवरुद्ध करने पर चिंता जता चुके हैं। समय-समय पर ये निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान जनता को सुगम वैकल्पिक रूट उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सोमवार को रोड शो के दौरान यातायात जिस तरह से बाधित हुआ वह तो इन प्रबंधों से जुड़ा तो नजर आया ही नहीं।