जानलेवा गर्मी: जलवायु परिवर्तन का सख्त संकेत

योगेश कुमार गोयल पर्यावरण विषयों के जानकार- भारत इस समय ऋतु परिवर्तन के बिगड़ते संतुलन का केवल गवाह ही नहीं बन रहा बल्कि एक ऐसी जलवायु विभीषिका के मुहाने पर खड़ा है, जहां धूप अब जीवनदायी नहीं, जानलेवा साबित हो रही है। अप्रेल की दहलीज पार करते ही जब उत्तर भारत के शहरों में पारा 40 डिग्री के ऊपर स्थिर होने लगे, जब दिल्ली 43 डिग्री की झुलसती सांसें लेने लगे और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर मध्य भारत तक धरती आग उगलती प्रतीत हो तो ये संकेत साधारण नहीं होते। यह उस बदलते जलवायु परिवर्तन की तीखी चेतावनी है, जो अब हमारे दैनिक जीवन की लय को भी तोडऩे लगी है। इस वर्ष की गर्मी ने अपनी शुरुआत ही असामान्य तरीके से की। फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च की शुरुआत में ही कई इलाकों में तापमान ने सामान्य सीमाएं लांघ दी थी। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के चलते लगातार बारिश होने से कई दिनों तक तापमान काफी कम रहा। अब राजस्थान के बाड़मेर से लेकर दिल्ली की गलियों और विदर्भ के मैदानों तक पारा 43 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर चुका है। यह केवल बढ़ते तापमान का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक गहराता सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और आर्थिक चेतावनी है।

