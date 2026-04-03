ह्यूमनॉइड युग: तरक्की के साथ बढ़ता मानवीय भय

चीन और अमरीका तो बहुत तेजी से एआइ पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट के बहुउद्देशीय मॉडल ईजाद कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें वैश्विक बाजार में इसकी मांग और मुनाफा ही नहीं, अपने देश की बुनियादी जरूरतों का एक उत्पादक समाधान सुनिश्चित लग रहा है। कारण यह भी है कि कम जनसंख्या वाले देशों सहित इंडस्ट्री में गुणात्मक उत्पादकता के लिए एआइ से लैस ह्यूमनॉइड हाथों-हाथ बिकने वाले ऐसे विकल्प हैं, जिन्हें मनुष्यों की तरह प्रशिक्षित करने में लगने वाला समय और उन पर किए जाने वाले कंपनी के खर्च सहित काम के घंटे से जुड़े मानवाधिकार या मुआवजे की जरूरत नहीं होगी। हमारे देश की बात की जाए तो लखनऊ के राजपुर गांव में कंपोजिट स्कूल के शिक्षक मोहनलाल सुमन ने महज तीन हजार रुपए में लकड़ी की एक ह्यूमनॉइड एआइ शिक्षिका 'मैडम सुमन' को विकसित किया है। मैडम सुमन विद्यार्थियों के सवालों के जवाब देती है। इसे देसी एलेक्सा भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार हांगकांग की रोबोटिक्स कंपनी मगडैंग टेक्नोलॉजी का एआइ संचालित सांता रोबोट 'हेसांता' लोगों को हंसाता है और कहानियां उनका मनोरंजन ही नहीं पढ़ाई भी कराता है।