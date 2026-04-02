आपकी बात: कला प्रदर्शनियों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?

कला प्रदर्शनियों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार को जोर-शोर से करना चाहिए और सामुदायिक केंद्रों में प्रदर्शनी लगाई जानी चाहिए। कलाकारों के साथ संवाद का मंच दिया जाना आवश्यक है, जिससे उन्हें भी मान्यता और उत्साह मिले। इसके साथ ही, सरकारी योजनाओं और उनके लाभों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। मासिक प्रदर्शनियों की तारीख तय करने से कलाकारों में अपनी कला दिखाने का उत्साह बना रहेगा। - निर्मला वशिष्ठ, राजगढ़ (अलवर)