सरकारी नौकरी की ‘लॉटरी’ में खोते युवाओं के ‘कीमती’ साल

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार केवल 8.25 प्रतिशत स्नातक ही अपनी योग्यता के अनुरूप काम कर रहे हैं। लगभग आधे लोग ऐसे कामों में हैं जिनमें डिग्री की तो जरूरत है, पर कौशल विकास या कॅरियर उन्नति की कोई गुंजाइश नहीं। साल 2012-19 के बीच जीडीपी 6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ी, पर रोजगार वृद्धि मात्र 0.1 प्रतिशत रही। वर्ष 2021-24 के बीच सृजित 8.3 करोड़ नए रोजगारों में से लगभग आधे कृषि क्षेत्र में थे। श्रम कानूनों ने भी श्रमिकों की सुरक्षा करने के बजाय नियोक्ताओं को स्थायी नियुक्तियों के स्थान पर आकस्मिक और अनुबंध आधारित श्रमिक रखने का बढ़ावा दिया। महिलाओं की स्थिति और गंभीर है। युवा महिलाएं काम करना चाहती हैं। आंकड़े बताते हैं कि बीस साल की उम्र के शुरुआती वर्षों में शिक्षित महिलाओं में बेरोजगारी दर काफी ऊंची है, पर 29 साल की उम्र बीतते-बीतते वे रोजगार पाने के बजाय शादी-घरेलू जिम्मेदारियों के कारण श्रम बाजार से बाहर हो जाती हैं।