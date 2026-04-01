नई सत्ता, पुरानी चुनौतियां, क्या बदलाव टिक पाएगा?

मधेश के मैदानों से आने वाले और जनकपुर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े बालेंद्र शाह का शीर्ष पद तक पहुंचना उस ऐतिहासिक वर्चस्व को चुनौती है, जो लंबे समय तक पहाड़ी अभिजात वर्ग और उससे पहले राणा शासन के हाथों में केंद्रित रहा। तराई से उभरे नेता का सत्ता के केंद्र में पहुंचना उन जड़ जमाए ढांचों से निर्णायक विच्छेद का संकेत है, जिन्होंने मधेशी समाज को हाशिए पर रखा। सत्ता परिवर्तन का प्रतीकात्मक पक्ष भी उल्लेखनीय रहा। डिजिटलीकरण और प्रशासनिक सुधार जैसे शुरुआती संकेत यह दर्शाते हैं कि नई सरकार स्वयं को नई पीढ़ी की आकांक्षाओं के अनुरूप ढालने का प्रयास कर रही है। फिर भी, इस व्यापक जनादेश के साथ चुनौतियों की जटिलता भी समान रूप से उपस्थित है।