आपकी बात: बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?

अनुशासन सिखाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें प्रेम, समझ और धैर्य आवश्यक हैं। बच्चों की गलती पर डांटने या दंड देने के बजाय उनकी बात ध्यान से सुनना अधिक प्रभावी होता है। अच्छे व्यवहार, जैसे बड़ों का सम्मान या जरूरतमंदों की मदद, पर उनकी सराहना करनी चाहिए। छोटी-छोटी जिम्मेदारियां देने से उनमें आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। नियम थोपने के बजाय उन्हें समझाकर सिखाना चाहिए। बच्चे माता-पिता से ही सीखते हैं, इसलिए अभिभावकों को स्वयं आदर्श बनना चाहिए। - मीना सनाढ्य, उदयपुर