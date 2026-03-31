31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

संपादकीयः माता-पिता से किनारा करना संतानों का अक्षम्य अपराध

कोई भी माता-पिता अत्याचार के हद से ज्यादा बढ़ जाने पर ही अपने मामले को सार्वजनिक करने का कदम उठाते हैं। सामान्य, थोड़े-बहुत और सहने योग्य अन्याय की स्थिति में तो वे बच्चों के अपराध को ढकने की ही कोशिश करते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Hari Om Panjwani

Mar 31, 2026

बच्चों के लालन-पालन और शिक्षा-दीक्षा में जीवन भर की कमाई लगाने वाले माता-पिता वक्त पडऩे पर जब खुद संतान की उपेक्षा का शिकार होकर बेसहारा हो जाएं तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। स्वार्थी रवैया व धनलोलुपता के इस दौर में आज की पीढ़ी के बच्चों में माता-पिता के प्रति खोती जा रही संवेदनाओं को लेकर चिंता लंबे समय से जताई जा रही है। माता-पिता के अनादर, उपेक्षा और उन्हें बेघर तक कर देने की समस्या के समाधान की दिशा में तेलंगाना सरकार के कदम की सराहना की जानी चाहिए। तेलंगाना विधानसभा में हाल ही सर्वसम्मति से पारित हुआ पैरेंटल सपोर्ट बिल-2026 ऐसे ही कुछ सुधार का खाका लिए हुए है। बिल में हालांकि माता-पिता की उपेक्षा के समूचे मुद्दे को न लेकर केवल उनकी देखभाल से किनारा करने की बच्चों की प्रवृत्ति पर अंकुश को ध्यान में रखा गया है।

चिंता इस बात की भी है कि माता-पिता को संरक्षण के तमाम प्रावधानों के बावजूद संतानों की ओर से उनकी उपेक्षा के समाचार आए दिन सामने आते हैं। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने बुजुर्गों की मदद के लिए जो हेल्पलाइन बनाई हुई हैं, उनमें हर साल हजारों की संख्या में इन शिकायतों से जुड़े प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। इन प्रकरणों का गंभीर पहलू यह है कि इनमें 60-70 प्रतिशत मामले संतान की ओर से की जा रही उपेक्षा और उनके अत्याचार से जुड़े हुए हैं। इस सामाजिक वर्जना को समझना होगा कि कोई भी माता-पिता अत्याचार के हद से ज्यादा बढ़ जाने पर ही अपने मामले को सार्वजनिक करने का कदम उठाते हैं। सामान्य, थोड़े-बहुत और सहने योग्य अन्याय की स्थिति में तो वे बच्चों के अपराध को ढकने की ही कोशिश करते हैं। इसका अर्थ है कि असल प्रकरणों की संख्या प्रशासनों के स्तर पर दर्ज होने वाले मामलों से कहीं ज्यादा है।

मुद्दे की गंभीरता तो इससे भी समझी जा सकती है कि तेलंगाना ऐसा चौथा राज्य है, जिसने वर्ष 2007 से लागू केंद्र सरकार के 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम' के बावजूद इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाया है। इससे पहले केरल, असम और मध्य प्रदेश केंद्र के अधिनियम में कुछ न कुछ जोड़ चुके हैं। नए और अतिरिक्त प्रावधान जोडऩे की नौबत इसलिए आ रही है कि अधिनियम के प्रावधान और इनका क्रियान्वयन कहीं न कहीं अनदेखे छोड़े जा रहे बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय नहीं कर पा रहे हैं। इस बात पर भी विचार करना होगा कि क्या जोड़े गए प्रावधान काफी हैं? सिर्फ दस हजार रुपए मासिक जुर्माने से तो स्थिति नहीं सुधर सकती। ऐसे बच्चों के लिए कड़ी सजा के प्रावधान जोडऩे होंगे। माता-पिता से किनारा करना अक्षम्य अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस समस्या का समाधान सामाजिकता का दायरा बढ़ाकर ही हो सकेगा। इसके लिए नई पीढ़ी की संवेदनाओं को झकझोरना होगा। साथ ही उनमें माता-पिता के सम्मान के भाव का बीजारोपण करना होगा। नैतिकता का पाठ पढ़ाना होगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Mar 2026 01:30 pm

Hindi News / Opinion / संपादकीयः माता-पिता से किनारा करना संतानों का अक्षम्य अपराध

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

वैरामुथु को ज्ञानपीठ: तमिल साहित्य का स्वर्णिम क्षण

ओपिनियन

त्योहारों की एकता: गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल

ओपिनियन

इलाज जारी या मुक्ति: कठिन भावनात्मक फैसला

ओपिनियन

आपकी बात: बस स्टॉप्स पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

महावीर जयंती विशेष: सफल और सार्थक जीवन का आधार सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चरित्र

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.