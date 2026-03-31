त्योहारों की एकता: गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल

मंदिरों में जहां भक्तों की भीड़ उमड़ी, वहीं कई स्थानों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने सेवा, जल वितरण और व्यवस्था में सहयोग किया। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरी सामाजिक समझ और आपसी विश्वास का प्रतीक है। मार्च का यह महीना इसलिए भी खास बन गया क्योंकि इस दौरान राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों ने भी इस एकता को और मजबूती दी। राजस्थान दिवस केवल राज्य के गठन का उत्सव नहीं बल्कि यहां की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाए जाने वाले राजस्थान दिवस को इस बार हिंदी पंचाग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च के दिन मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सभी समुदायों ने मिलकर भाग लिया और यह संदेश दिया कि राजस्थान की असली ताकत उसकी एकता में है।