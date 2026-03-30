आपकी बात: बस स्टॉप्स पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

बस स्टॉप पर अतिक्रमण रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को मिलकर नियमित निरीक्षण करना चाहिए। यात्रियों के लिए निर्धारित क्षेत्र को रेलिंग या बैरियर से सुरक्षित किया जाए, ताकि वहां अन्य वाहन खड़े न हो सकें। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और वाहन जब्ती जैसी सख्त कार्रवाई हो। साथ ही सीसीटीवी कैमरे और 'नो पार्किंग' संकेतक बोर्ड लगाकर ई-चालान की व्यवस्था लागू की जाए। यात्रियों को भी निर्धारित स्थान पर ही खड़े होने के लिए जागरूक किया जाए। - प्रवेश भूतड़ा, सूरत