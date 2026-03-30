महावीर जयंती विशेष: सफल और सार्थक जीवन का आधार सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चरित्र

भगवान महावीर आत्मा की अनंत सामथ्र्य को उजागर करते हुए कहते हैं कि इस आत्मा में भी परमात्मा बनने का सामथ्र्य सहज रूप से ही विद्यमान है, आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें और तदनुरूप आचरण करें। तात्पर्य यह है कि ज्ञान-दर्शन-सुख-बल आदि अनन्त सामथ्र्य से परिपूर्ण यह आत्मा यदि अपनी शक्तिको पहचान कर राग-द्वेष मोह आदि वृत्तियों से मुक्त हो जाए तो यह भी 'महावीर' सदृश बनने की पात्रता प्राप्त कर सकेगा। भगवान महावीर ने यह माना है कि व्यक्तित्व का आत्मिक विकास सर्वांगीण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सम्यक् दर्शन (सही दृष्टि), सम्यक् ज्ञान (सही ज्ञान/निष्ठा) व सम्यक् चरित्र (सही आचरण)- इन रत्नत्रय के माध्यम से व्यक्तित्व विकास की ऐसी नींव रखी, जिसे मानव के मौलिक विकास में सहायक माना गया।