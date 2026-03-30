पहली लड़ाई तो सरकार ने जीत ली है, पर अब आगे?

दिल्ली से भेजे पहले पांच राज्यपालों पर नजर डालें तो यह सोच समझ में आ जाती है। वे सभी पुलिस और आंतरिक सुरक्षा के बैकग्राउंड से थे, जिन्होंने कांकेर में जंगल वारफेयर कॉलेज जैसे संस्थानों की स्थापना करवाई, जिसने इस पहले उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि इसमें 25 साल का समय लग गया। राज्य बनाने के पहले केंद्र से सलवा जुडुम जैसे रणनीतिक प्रयास शुरू किए गए थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए थे। सलवा जुडुम नाम बाद में दिया गया, पर इस पर काम अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनने के साथ-साथ 1997 में शुरू हो गया था। छोटे राज्य के साथ छोटे-छोटे जिले बने। हाल में सरेंडर किए एक माओवादी ने कहा कि वर्ष 2000 के पहले हमारे बस्तर में सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी। तत्कालीन राजधानी भोपाल से हमारा भोपालपटनम वैसे तो हजार से कम किलोमीटर दूर था, पर उनके बीच कोई संबंध ही नहीं था जैसे वे दो अलग दुनिया हों। अखबार कई दिन बाद पहुंचते थे। इस कमी को दूर करने के लिए पहले राष्ट्रीय अखबार के रूप में पत्रिका ने घाटे का सौदा करते हुए जगदलपुर से अपना एडिशन शुरू किया था, जिसने भी इस दूरी के अहसास को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।