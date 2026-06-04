उपलब्धियों का ढोल पीटने वाले अभियान!



चिंताजनक तस्वीर यह भी है कि एक दिन में ही करीब चार सौ लोग नशा करते वाहन चलाते पकड़े गए। जाहिर है नशा कर वाहन चलाने वालों पर सख्ती नहीं हो पाई है। प्रदेश भर में ११०३ जगहों पर नाकाबंदी कर चलाए गए इस अभियान में मिली उपलब्धि पुलिस की तारीफ का विषय हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि अभियान की जरूरत ही क्यों हो? क्या लापरवाह वाहन चालकों को रोज सख्ती का संदेश नहीं देना चाहिए? नाकाबंदी न हो तो क्या अपराधी यों ही घूमते रहेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जो आम जनता के मन में हैं। जनता की चिंता उस वक्त और बढ़ जाती है जब राजधानी जयपुर समेत दूसरे मुख्य शहरों में नाकाबंदी के नाम पर वसूली का खेल भी दिखता है। अभियानों के माध्यम से संबधित तंत्र की सुस्ती टूटती है और नतीजे आने शुरू होते हैं। लेकिन यातायात नियम तोडऩे और अपराधियों की धरपकड़ का जहां तक सवाल है इन्हें किसी अभियान व महानाकाबंदी जैसे प्रयोगों के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए।