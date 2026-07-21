‘ह्यूमन लाइब्रेरी’ की नौबत न आने दें, जुड़ाव बनाए रखें

बढ़ रहा ‘ह्यूमन लाइब्रेरी’ का प्रचलन

डेनमार्क सहित अनेक यूरोपीय देशों में ‘ह्यूमन लाइब्रेरी’ का प्रचलन बढ़ रहा है। सामान्य लाइब्रेरी में पुस्तक किराए पर ली जाती है, जबकि ह्यूमन लाइब्रेरी में एक व्यक्ति। वह व्यक्ति आपकी भावनाएं सुनता है, आपके मन का दर्द समझता है और आपको खुलकर अपनी बात कहने का अवसर देता है। इससे मानसिक वेंटिलेशन होता है, तनाव कम होता है और मन हल्का हो जाता है। सोचिए, संसार किस स्तर तक मित्रहीन होता जा रहा है? क्या हम भी ऐसी ह्यूमन लाइब्रेरियों के बनने का इंतजार कर रहे हैं?

आखिर आज युवा वर्ग मित्रहीनता का शिकार क्यों हो रहा है? युवा किसी से मिलने या संबंध निभाने से क्यों कतरा रहा है? मित्रों से मेल-मिलाप क्यों कम होता जा रहा है? शोध इन प्रश्नों के उत्तर देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अध्ययन के अनुसार, सामाजिक चिंता (सोशल एंग्जायटी) से पीडि़त व्यक्ति को यह डर रहता है कि लोग उसके बारे में नकारात्मक सोचते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण वह लोगों से मिलने से बचता है। कई बार व्यक्ति अपनी आत्मकेंद्रित मानसिकता के कारण स्वयं की इच्छाओं, प्राथमिकताओं और ज्ञान को दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगता है। ऐसा ‘नार्सिसिस्टिक’ व्यवहार लोगों को उससे दूर कर देता है। जब व्यक्ति यह मान बैठता है कि केवल वही सही है, तो लोग उससे संबंध निभाने में असहज महसूस करने लगते हैं। परिणामस्वरूप रिश्तों में दरार आने लगती है।