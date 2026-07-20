पुरुषों को भी चाहिए सहारा और संवेदनशील संवाद

नहीं मिलता अपनों का साथ

एक आदमी की जिंदगी बाहर से जितनी आसान दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही भारी हो सकती है। सुबह आंख खुलते ही उसके दिमाग में सिर्फ अपनी नहीं, पूरे परिवार की चिंता चलने लगती है। घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, माता-पिता की दवाइयां, पत्नी की उम्मीदें, समाज की बातें, नौकरी का डर, कारोबार का दबाव, यह सब एक साथ उसके दिमाग में चलता रहता है। अगर वह नौकरी करता है तो उसे डर होता है कि कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। अगर व्यापार करता है तो हर नुकसान उसके आत्मविश्वास को अंदर तक हिला देता है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है कि वह यह सब किसी से कह भी नहीं पाता। क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह खुद ही कमजोर पड़ गया तो बाकी सबको कौन संभालेगा।

कई पुरुषों की जिंदगी का सबसे अकेला सच यह भी होता है कि उन्हें कई बार अपने ही घर में वह साथ नहीं मिलता जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दिन-रात मेहनत करने के बाद, परिवार के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देने के बाद भी जब वह घर लौटता है तो उसके पास कोई ऐसा नहीं होता जो दो मिनट बैठकर उससे पूछे, ‘आज तुम्हारा दिन कैसा था?’ कई पुरुष ऐसे होते हैं जो पूरे दिन बाहर की दुनिया से लड़ते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, काम का दबाव सहते हैं, आर्थिक परेशानियों से जूझते हैं, लेकिन रात को घर आकर भी अकेले ही रह जाते हैं। कई बार उन्हें अपनी पत्नी से वह अपनापन, वह सम्मान, वह साथ नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। उन्हें सिर्फ जिम्मेदारियों की तरह देखा जाता है, इंसान की तरह नहीं। वे चुपचाप खाना खाते हैं, चुपचाप कमरे में जाकर लेट जाते हैं और फिर बिना किसी से अपने मन की बात किए सो जाते हैं। कोई उनके पास बैठकर यह नहीं पूछता कि क्या वह अंदर से ठीक हैं या नहीं। कोई उनकी थकान को महसूस नहीं करता। कोई यह नहीं समझता कि हर समय मजबूत दिखने वाला इंसान भी कभी-कभी सिर्फ किसी अपने के साथ बैठकर दो बातें करना चाहता है। यही अकेलापन धीरे-धीरे आदमी को अंदर से तोडऩे लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद उसकी जरूरत सिर्फ तब तक है जब तक वह सबकी जिम्मेदारियां निभा रहा है।