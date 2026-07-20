तो क्या अब असमानता शरीर और आयु की भी होगी?

मनुष्य ने सदियों से अमरता का स्वप्न देखा है। कभी यह स्वप्न ऋषियों की तपस्या में दिखाई दिया, कभी रसायनविदों की प्रयोगशालाओं में और कभी मिथकों की कथाओं में। किंतु आज विज्ञान उस स्वप्न को प्रयोगशाला की मेज पर लाने का दावा कर रहा है। हाल ही में प्रकाशित समाचार के अनुसार पहली बार एक मानव पर ‘एंटी-एजिंग’ इंजेक्शन का परीक्षण किया गया है, जिसका उद्देश्य वृद्ध होती कोशिकाओं को पुन: युवा बनाना है। यह निस्संदेह विज्ञान की एक अद्भुत उपलब्धि हो सकती है। परंतु इस समाचार को पढ़ते हुए मन में एक प्रश्न बार-बार उठता है, क्या सचमुच मानवता की सबसे बड़ी समस्या बुढ़ापा है?

धरती के एक कोने में वैज्ञानिक उम्र को थाम लेने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि दूसरे कोने में करोड़ों लोग जीवन को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहीं अस्पतालों में बिस्तर नहीं हैं, कहीं दवाएं नहीं हैं, कहीं डॉक्टर नहीं हैं, तो कहीं भूख ही सबसे बड़ी बीमारी बनी हुई है। एक ओर मनुष्य अपनी युवावस्था को कुछ और वर्षों तक बढ़ाने का उपाय खोज रहा है, दूसरी ओर असंख्य लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वस्थ जीवन के कुछ वर्ष भी नसीब नहीं।