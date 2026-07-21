अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड: क्या भारत समय रहते सबक ले पाएगा?

भारत अब वैज्ञानिक और नीतिगत विमर्श का हिस्सा

भारत में भी इस दिशा में प्रारम्भिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2024 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा जारी डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस में पहली बार अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तथा अधिक वसा, चीनी और नमक वाले खाद्य पदार्थों के नियमित सेवन को सीमित करने की स्पष्ट सलाह दी गई। साथ ही, खाद्य लेबल पढऩे और न्यूनतम प्रसंस्कृत भोजन को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भी विद्यालयों में सुरक्षित भोजन, जंक फूड की उपलब्धता सीमित करने तथा खाद्य-लेबलिंग को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अनेक पहल की हैं। यह दर्शाता है कि यह विषय अब भारत के वैज्ञानिक और नीतिगत विमर्श का भी हिस्सा बन चुका है। फिर भी सबसे महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। भारत में अभी तक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की पहचान, वर्गीकरण और उपभोग के आकलन के लिए पूर्णत: मानकीकृत राष्ट्रीय प्रणाली विकसित नहीं हो सकी है। अलग-अलग अध्ययनों में ‘जंक फूड’, ‘फास्ट फूड’, ‘पैकेज्ड फूड’ और ‘अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड’ जैसे शब्द अलग-अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। यदि किसी जोखिम का व्यवस्थित और तुलनीय आकलन ही उपलब्ध न हो, तो उसके लिए प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति बनाना कठिन हो जाता है। यह केवल शोध का नहीं, बल्कि नीति-निर्माण का भी महत्त्वपूर्ण अंतर है।