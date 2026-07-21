‘खेल’ में एआइ का ‘मेल’: चुनौतियां भी कम नहीं

इंटरनेट की दुनिया में एआइ आज एक ऐसा खेल बन गया है, जिससे फिल्मांकन ही नहीं मनोरंजन और ज्ञानार्जन के तरीके बहुत रोचक बन गए हैं। अब एआइ खेल के मैदान से हासिल डिजिटल रिसर्च और डेटा से जीत के नए मंत्र खोजने व तराशने के काम भी आ रहा है। जब कोई खिलाड़ी मामूली अंतर के चलते विजेता बनने से वंचित रह जाता था, तब सवाल उठता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कमी कहां रह गई, और बार-बार होने वाली ऐसी विफलताओं को कैसे रोका जाए? सवाल बहुत थे लेकिन विशेषज्ञों के अनुभवी विश्लेषण के बावजूद, ऐसे कई पक्ष थे जो कि मानवीय दृष्टि की पकड़ में नहीं आते थे। लिहाजा खिलाडिय़ों के प्रदर्शन का विश्लेषण स्लो-मोशन वीडियो एनालिसिस से किया जाने लगा। इस तकनीक से खामियां खोजने में कुछ मदद मिली। लेकिन आज एआइ की एल्गोरिदम विश्लेषण तकनीक के जरिये अनगिनत पहलुओं को उजागर करने में आसानी के साथ-साथ पैटर्न पढऩा आसान हो गया है।



कायदे के इसी फायदे के चलते खेल संगठन, खेल प्रशिक्षक, खेल विज्ञानी, प्रशिक्षण अकादमियां ही नहीं मीडिया ने भी खेल की बारीक पड़ताल के लिए एआइ से खेलना शुरू कर दिया है। पहले तो क्रिकेट में सिर्फ तीसरे अंपायर के स्लो-मोशन डिटेक्शन सहित मीडिया इंफोग्राफिक्स से बल्लेबाज के चौके और छक्के मारने की रेंज का विश्लेषण करता था। लेकिन एआइ के कई मायावी यंत्र, आज जीत का तंत्र और मंत्र गढ़कर बताने में सक्षम हो गए हैं। हमारे देश की बात की जाए तो क्रिकेट के लिए 'लेवल प्ले' एआइ कंपनी ने ऐसी चमत्कारिक एआइ गेंद, 'थायंकबॉल' लॉन्च की है जो कि खिलाड़ी को खेलना सिखाती है। यह गेंद स्पीड मापती है, स्पिन और ट्रेजेक्टरी ट्रैक करती है, अंतत: एआइ रिपोर्ट भी तैयार करती है। इसी प्रकार 'स्तूपा स्पोट्र्स एनालिटिक्स' कंपनी अपने एआइ औजारों का उपयोग कर क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन और फुटबॉल में एआइ आधारित विश्लेषण की सुविधा प्रदान करती है। जिसमें खिलाडिय़ों के प्रदर्शन की ट्रेकिंग, विरोधी टीम की रणनीतियों का विश्लेषण, खिलाडिय़ों की कमियों की खोज व निवारण सहित विजेता बनने के लिए रणनीतिक सुझाव आदि शामिल हैं। दावा किया जाता है कि यह प्लेटफॉर्म 500 से अधिक परफॉर्मेंस पैरामीटर पर आकलन करते हुए कोचिंग की सही तकनीक, खेल की कमजोरी और फिटनेस के पहलुओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है।



वहीं 'देशरन' एआइ प्लेटफार्म तो खेलों के लिए ग्रामीण प्रतिभाओं को खोजने में कारगर साबित हो रही है। इसमें मोबाइल आधारित एआइ टेस्टिंग, खिलाड़ी का मूल्यांकन, कोचिंग सिस्टम जैसे सभी विश्लेषणों में लगभग 94 प्रतिशत की सटीकता का दावा किया गया है। ऐसे ही भारतीय स्कूल स्पोट्र्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म द्वारा एआइ मूल्यांकन औजार 'एथलॉस' का उपयोग बच्चों में भविष्य की खिलाड़ी प्रतिभा की संभावनाओं का अनुमान लगाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही, स्पोट्र्स टेक व प्रसारण कंपनियां भी लाइव डेटा एनालिटिक्स, एआइ कमेंट्री, स्मार्ट हाइलाइट्स और फैन इंगेजमेंट के लिए एआइ व जीपीएस आधारित सिस्टम का उपयोग करती हैं। सच तो यह है कि खेल में एआइ को अब पूरी दुनिया ने अपना लिया है।

