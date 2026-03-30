स्मृति में…राजस्थान की धड़कनों में कुलिशजी: काव्यांजलि

कलम हाथ में लेकर

जिन्होंने, सोया देश जगाया

था, सत्य और निर्भीकता का

जिन्होंने अलख जगाया था।

राजस्थान की माटी के वो

अनमोल सितारे थे,

'कुलिश' नाम था उनका, वे

जन-जन के सहारे थे।

वे शब्द-शिल्पी, वे युग-दृष्टा,

पत्रकारिता के थे सच्चे मार्ग दृष्टा।

न झुके कभी वो सत्ता के

आगे, न लोभ ने उन्हें घेरा था,

सच्ची और साफ हो

राजनीति, बस यही उनका

स्वप्न सवेरा था।

लोकतंत्र की नींव में जिन्होंने,

वोट का मूल्य बताया था,

हर पीड़ित की पीड़ा को,

जिम्मेदारों तक पहुंचाया था।

कलम बनी थी वज्र उनकी

और शब्द बने थे ढाल,

कुलिशजी की सोच ने ही, रचा

नया इतिहास विशाल।

सौ साल हुए उस ज्योति को,

जो आज भी प्रकाश देती है,

नई पीढ़ी को मूल्यों की,

आज भी वो सीख देती है।

आओ मिलकर शपथ लें हम,

उनके मार्ग पर चलने की,

सत्य की मशाल जलाकर,

अंधेरों से लड़ने की।

मेघा, ग्वालियर