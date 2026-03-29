स्मृति में…राजस्थान की धड़कनों में कुलिशजी

मरुभूमि की रेत पर जब

सच की प्यास दरकती थी,

शब्दों के दीप बुझते थे,

और सत्ता की धूल उड़ती

थी- तब एक स्वर उठा था

निर्भीक, वह था कर्पूर चन्द्र

कुलिशजी का अडिग संगीत।

मुट्ठीभर सपनों और

पांच सौ रुपए की लौ से

उन्होंने जलाया एक अखंड

दीप- नाम दिया उसे राजस्थान पत्रिका।

वह केवल कागज नहीं था,

वह जनमन का दर्पण था,

वह पीड़ा की पुकार थी,

अन्याय के विरुद्ध हुंकार

थी। जब सत्ता के प्रासादों में

सत्य की सांसें थमती थीं,

तब मरुस्थल की हवाओं में

पत्रिका की पंक्तियां गूंजती

थीं- "जन ही जनार्दन है,

और जनमत ही हमारा

धर्म।" कुलिशजी ने शब्दों

को शस्त्र नहीं-शक्ति बनाया

कलम को व्यापार नहीं-

जनसेवा का व्रत बनाया।

सूखे खेतों की दरारों में

उन्होंने आशा बोई, दलित,

वंचित, पीड़ितजन की चुप्पी

को आवाज दी। वे कवि भी

थे- जिनकी कविता में संघर्ष

की धूप थी, वे पत्रकार भी

थे- जिनकी दृष्टि में समाज

का रूप था। राजस्थान की

धरती ने उन्हें अपना

कुलदीपक माना, हिन्दी

पत्रकारिता ने उन्हें अपना

प्रथम पुरोहित जाना।

आज भी जब अन्याय की

आंधी चलती है, और सच की

राह कठिन होती है, मरुभूमि

के कण-कण से एक ही स्वर

उभरता है- कुलिशजी की

वह ज्योति जलती रहे,

राजस्थान पत्रिका का

संकल्प नित प्रतिदिन पलता

रहे। जब तक जन-मन में

विश्वास रहेगा, सत्य का यह

दीप अविचल रहेगा।