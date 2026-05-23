जयपुर में भीषण हादसा, सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले के लिए रोके वाहनों में घुसी तेज रफ्तार बस, 6 घायल, मची चीख-पुकार

शाम करीब 6:15 बजे सीएम का काफिला कार्यक्रम से वापस जयपुर लौट रहा था। इस दौरान राजावास पुलिया के पास पुलिस ने कट से यू-टर्न करवाने के लिए जयपुर से सीकर जाने वाले वाहनों को रोक रखा था। अनियंत्रित बस की गति इतनी तेज थी कि टक्कर से आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। कई गाड़ियां टक्कर से पिचक गईं। पीछे से टकराने के कारण एक कार का पिछला हिस्सा पिचकने से गेट नहीं खुल पाया। पुलिस ने लोगों की सहायता से सीट पर फंसे सवार लोगों को बाहर निकाला। अन्य गाड़ियों में घायल हुए लोगों को भी पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।