Banswara Crime: बाइक से घर लौट रहे युवक पर बदमाशों का हमला, प्राइवेट पार्ट में मारा चाकू, हालत गंभीर

पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सागवाड़ा के पास निर्माणाधीॊन पुल में गुरुवार देर रात हुए हादसे में एमजी अस्पताल में भर्ती दूसरे घायल की भी देर रात मौत हो गई। हादसे की सूचना पर एमजी अस्पताल में पहुंचे परिजनों ने इन मौतों को लेकर निर्माण करने वाली एजेंसी सहित अधिकारियों को ठहराया। शुक्रवार को परिजनों ने इस संबंध में सदर थाना में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई।