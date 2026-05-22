Rajasthan: राजस्थान में गोवंशों से क्रूरता, श्रीगंगानगर में चारों थन काटे, जोधपुर में कुल्हाड़ी से किया वार

पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। ग्रामीणों ने गाय का चिकित्सकीय परीक्षण और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। गौ प्रेमियों ने इस घटना को अमानवीय बताते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। उधर, जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र के बिराई गांव की रामबेरी ढाणी में भी गोवंश पर हमला किए जाने का मामला सामने आया। यहां चार गायों पर कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें घायल कर दिया गया। सुबह जब ग्रामीणों ने गायों की पीठ पर गहरे घाव देखे तो इलाके में आक्रोश फैल गया। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए और खेड़ापा पुलिस को जानकारी दी गई।