22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Jodhpur: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, दो पिकअप में जोरदार भिड़ंत, दो लोगों की मौत

Jodhpur Road Accident: बालेसर थाना क्षेत्र में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आगे चल रही एक पिकअप गाड़ी को पीछे से तेज रफ्तार दूसरी पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आगे चल रही गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

kamlesh sharma

May 22, 2026

bharatmala expressway accident

भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर क्षतिग्रस्त पिकअप: फोटो पत्रिका

Jodhpur Road Accident : जोधपुर। जिले के बालेसर थाना क्षेत्र के जियाबेरी सरहद में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आगे चल रही एक पिकअप गाड़ी को पीछे से तेज रफ्तार दूसरी पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आगे चल रही गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बालेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बालेसर सीएचसी में रखवाया गया।

जानकारी के अनुसार दोनों पिकअप हिसार से सांचौर जा रही थीं। एक पिकअप में कृषि यंत्र भरे हुए थे, जबकि दूसरी पिकअप में लॉकर रखे हुए थे। इसी दौरान भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर आगोलाई के पास पीछे चल रही पिकअप ने आगे वाली गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी।

हादसा इतना भीषण था कि कृषि यंत्रों से भरी पिकअप का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पिकअप में रणजीत सिंह और रेशम सिंह सवार थे। हादसे के बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही दम तोड़ दिया। दोनों के शव पिकअप के केबिन में बुरी तरह फंस गए थे। घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई।

क्रेन की मदद से निकाले शव

सूचना मिलने पर बालेसर थानाधिकारी मूलसिंह भाटी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटवाकर यातायात को सुचारू कराया। पुलिस ने क्रेन को मौके पर बुलाकर केबिन में फंसे दोनों के शव बाहर निकाले। इसके बाद शवों को कब्जे में लेकर बालेसर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया।

हादसे की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस चालक रणवीर सिंह, छोटू सिंह एवं दमाराम मेघवाल मौके पर पहुंचे और घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं आगोलाई चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

मामले की जांच जारी

इस हादसे ने क्षेत्र में शोक की लहर फैला दी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे का मुख्य कारण हो सकता है। मामले की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: दर्द ऐसा कि पत्थर दिल भी पिघल जाए…भाई-बहन की एक साथ उठी अर्थी, कांपते हाथों से दी मुखाग्नि
भरतपुर
brother sister funeral

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 May 2026 02:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, दो पिकअप में जोरदार भिड़ंत, दो लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur Accident: छात्र की दर्दनाक मौत, जिम से लौटते वक्त पत्थर से भरे ट्रक में घुसी स्कूटी, परिवार में मचा कोहराम

Jodhpur Accident
जोधपुर

Jodhpur Crime: मौसेरे भाई पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, पति को छोड़ 2 साल से लिव-इन में रह रही थी महिला

Jodhpur Crime
जोधपुर

Rajasthan Roadways: प्रतियोगी परीक्षार्थियों को बड़ी राहत, अब 1 घंटे पहले भी हो सकेगा रजिस्ट्रेशन, फ्री होगा सफर

Rajasthan Roadways
जोधपुर

Mandi Bhav: जोधपुर में इतना सस्ता हुआ सोना और चांदी, जीरे की कीमत में उछाल, जानें ताजा भाव

gold silver price
जोधपुर

10 किलो चांदी का खजाना चोरी! पीपाड़ सिटी में नींव खोदते समय मिली ईंट, मजदूर फरार, थाने तक पहुंचा मामला

silver brick
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.