Jodhpur: भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा, दो पिकअप में जोरदार भिड़ंत, दो लोगों की मौत

Jodhpur Road Accident : जोधपुर। जिले के बालेसर थाना क्षेत्र के जियाबेरी सरहद में भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आगे चल रही एक पिकअप गाड़ी को पीछे से तेज रफ्तार दूसरी पिकअप ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि आगे चल रही गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बालेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को बालेसर सीएचसी में रखवाया गया।