Jodhpur Accident: छात्र की दर्दनाक मौत, जिम से लौटते वक्त पत्थर से भरे ट्रक में घुसी स्कूटी, परिवार में मचा कोहराम

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सामने चल रहे पत्थरों से भरे ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इसी दौरान पीछे आ रहा दिव्यांशु अपनी स्कूटी पर नियंत्रण नहीं रख सका और तेज रफ्तार के कारण स्कूटी सीधे ट्रक के पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। दिव्यांशु गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।