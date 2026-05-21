Mandi Bhav: जोधपुर में इतना सस्ता हुआ सोना और चांदी, जीरे की कीमत में उछाल, जानें ताजा भाव

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में गुरुवार को मसाला फसल जीरा तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी दर्ज की गई। वहीं, सामान्य ग्राहकी के चलते ईसब, ग्वारगम सहित अधिकांश कृषि जिंस में उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में गिरावट देखी गई। सोने के भावों में प्रति दसग्राम 1500 रुपए जबकि चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 2000 रुपए गिरावट दर्ज की गई।