Mandi Bhav: जोधपुर में इतना सस्ता हुआ सोना और चांदी, जीरे की कीमत में उछाल, जानें ताजा भाव

फाइल फोटो- पत्रिका
जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में गुरुवार को मसाला फसल जीरा तेजी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी दर्ज की गई। वहीं, सामान्य ग्राहकी के चलते ईसब, ग्वारगम सहित अधिकांश कृषि जिंस में उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में गिरावट देखी गई। सोने के भावों में प्रति दसग्राम 1500 रुपए जबकि चांदी के भावों में प्रति किलोग्राम 2000 रुपए गिरावट दर्ज की गई।
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अनाज भाव : ग्वारगम 11250-11300, ग्वार डिलीवरी 5800-5900, ग्वार लोकल 5500-5600, मूंग 6000-8500, मोठ 4300-5000, चना 5300-5350, सरसों 6800-7800, रायड़ा 6900-7100, काला तिल 8500-9000, तारामीरा 5500-5550, मतीराबीज 15000-16500, गेहूं 2700-4000, ज्वार 2800-3000, बाजरा 2200-2500, जौ 2250-2300 व मक्की 1700-2200 रुपए प्रति क्विंटल।
दलहन: दाल चना 6800-7300, मूंग मोगर 8600-10400, मूंग दाल 8900-9600, उड़द दाल 10000-10500, उड़द मोगर 10000-10500, काबली चना 7300-10500, मोठ मोगर 8700-8900, अरहर दाल 10000-12500, मसूर मल्का 7200-7500, काला मसूर 7000-7200, मौसमी चना 6200-6800, काला चना 6200 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा : धनिया 15000-21000, धनिया दाल 13000-15000, हल्दी निजामाबाद 15000-16000, हल्दी सांगली 16000-17000, मैथी 6200-6800, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 15000-30000, खोपरा 17000-18000 व गोटा 38000-40000 रुपए प्रति क्विंटल
चीनी : 4300-4600 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 4700-5000 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 638, शक्ति 630, डेयरी बेस्ट 607, पालीवाल 580, शुभम 590, नमन 610, क्षीर 640, पारस 635 रुपए प्रति किलोग्राम।
तेल : नेचुरल 2790, पोस्टलाइन 2640, सोना 2700, सिटीजन मूंगफली 2920, डायमंड 2980, फॉर्चून 2680, महाकोश 2580, श्रीजी 2530, विभोर 2480, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2770, इंजन मूंगफली फिल्टर 3200, वीर बालक सरसों 2800, सोया लोकल 2455, फोरविन सोयाबीन तेल 2525, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2650 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2650, पॉम ऑयल 2350 व कॉटन सीड ऑयल 2530-2630 रुपए प्रति टिन।
जीरा मंडी : जीरा 16000-20025, ईसबगोल 9025-13925, सौंफ 8100-9850, धनिया 10500-11231, मैथी 5300-6000, पीली सरसों 6800-7850, रायड़ा 6200-6865, मूंग 6000-6750, मोठ 4200-4770 व ग्वार 5000-5555 रुपए प्रति क्विंटल।
स्टैंडर्ड सोना 1,61,500 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,60,500 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 2,72,500 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 2,68,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(भाव लेने का समय शाम 6.45 बजे)
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