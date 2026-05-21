Bhajanlal Sharma: गांव में टहल रहे थे सीएम, ग्रामीणों ने कर दी BCMO की शिकायत, भजनलाल शर्मा ने उसी वक्त कर दिया APO

विभागीय जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि शिक्षिका सरिता बोला के निलंबन के बाद नियम विरुद्ध बहाली का मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने गांव में चाय पर चर्चा करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं। उनके निर्देश पर ठुम्मठ गांव में मां बाड़ी केंद्र निर्माण के लिए 16.20 लाख रुपए, ठुम्मठ चौराहा पर सिंगल फेज ट्यूबवेल निर्माण के लिए 20 लाख रुपए और चुड़ादा गांव में मामा बालेश्वर दयाल मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण व इंटरलॉकिंग कार्य के लिए 7 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई। साथ ही राजकीय विद्यालय में दो कक्षा-कक्षों के निर्माण और गांव के पास दूध संकलन केंद्र स्थापित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।