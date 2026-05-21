Banswara : राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन, डीईओ शफब अंजुम एपीओ, भेजा बीकानेर

Banswara : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा जिले में पहुंचने से पहले प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) शफब अंजुम को एपीओ कर दिया। संयुक्त शासन सचिव महेंद्र कुमार खींची के आदेश के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से जिला मुख्यालय से कार्यमुक्त कर बीकानेर भेजने के निर्देश दिए। शफब अंजुम के खिलाफ निजी स्कूलों की मान्यता संबंधी रिकॉर्ड में छेड़छाड़, नियमों के विरुद्ध बहाली और विभागीय कार्यों में मनमानी की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। शिकायतों की जांच के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि कथित शिक्षिका सरिता बोला के निलंबन के बाद नियम विरुद्ध बहाली का मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा था।