Banswara Crime: पुलिस ने भेजा बोगस ग्राहक, तीन लड़कियां आपत्तिजनक स्थिति में मिलीं, होटल में मच गया हड़कंप

गढ़ी थाना उप निरीक्षक प्रकाश चंद मीणा ने बताया कि पुलिस को लंबे समय से होटल में अनैतिक गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं। इसी आधार पर होटल में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान होटल से 19 बीयर की बोतलें भी बरामद की गईं। पुलिस के अनुसार इससे पहले भी पिछले कई साल में इसी होटल में अवैध शराब से जुड़े कई मामले पकड़े जा चुके हैं। हर बार कार्रवाई होने के बावजूद होटल संचालक ने अपनी गतिविधियां बंद नहीं कीं और यहां कथित रूप से देह व्यापार का नेटवर्क भी संचालित होने लगा।