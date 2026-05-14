Banswara : पेट्रोल-डीजल कम मिलेगा! पेट्रोल पंपों पर सूचना चस्पा, वाहन चालक नाराज, मचा हंगामा

पीएम मोदी की ओर से हाल में पेट्रोल-डीजल का उपयोग कम करने की नसीहत के बाद पेट्रोल कंपनियों ने भी वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने की एक सीमा का निर्धारण करते हुए मौखिक निर्देश जारी कर दिए हैं। इन मौखिक निर्देशों को कुछ पेट्रोल पंपों ने पंपों पर चस्पा भी कर दिया है, लेकिन आदेशों के बाद वाहन चालकों में आपाधापी मची हुई है और वे पेट्रोल-डीजल का कम उपयोग करने की बजाय अधिक से अधिक भरवाने की कोशिश में लगे हैं और अधिक पेट्रोल नहीं देने पर झगड़ा करने पर उतारू हो रहे हैं। दूसरी ओर पंप चालकों को अब जरूरत के मुताबिक पेट्रोल-डीजल समय पर नहीं मिल रहा है। पहले जो गाड़ियां तुरंत भर जाती थी। अब पैसा जमा कराने 2-3 दिन बाद भी टैंकर नहीं मिल रहे हैं।