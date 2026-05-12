Rajasthan : बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल के जनाना वार्ड में बड़े-बड़े चूहे, कभी पलंग तो कभी बोतलों पर करते हैं राज

कक्षों के अंदर झूठन, तो लटकते जाले सिस्टम की बेपरवाही दिखा रहे हैं। कक्षों में सफाई व्यवस्था बौनी है। जनाना वार्ड में बड़े-बड़े चूहे कभी पलंगों पर चढ़ रहे हैं, तो कभी चढ़ती हुई बोतलों पर लटक कर आतंकित कर रहे हैं। ऐसे में परिजन प्रसूता एवं नवजात को चूहों से बचाने की जुगत में लगे रहते हैं। कोटा में एक साथ चार प्रसूताओं की मौत के बाद पत्रिका संवाददाता ने सोमवार को एमजी चिकित्सालय में पड़ताल की तो अव्यवस्थाएं व लापरवाही सामने आई।