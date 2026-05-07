Banswara News : सस्पेंशन टूटा था फिर भी बेखौफ ड्राइवर भगा रहा था बस, सांसत में आई यात्रियों की जान, जानें क्या हुआ

वाकया मंगलवार सुबह करीब सवा 9 बजे हुआ। जब सेनावासा से गुजरती बस से चौकी के कांस्टेबल धर्मेश ने यात्रियों की चीखें सुनी। एमपी पासिंग बस लहराते हुए सड़क पर गलत लेन में जा रही थी। उसने सूचना दी तो एएसआई वीरभद्रसिंह ने कांस्टेबल मोहित व मुकेश के साथ थाने के सामने नाकाबंदी की। जैसे ही बस को रोका गया, भीतर बैठे यात्री चिल्लाते हुए बताने लगे कि चालक अहमदाबाद से ही इसी तरह चला रहा है। विरोध किया तो वह धमकाने लगा।