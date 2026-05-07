7 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

RTI Admission : आरटीई के तहत स्कूलों में कब होगा प्रवेश?, नाराज अभिभावकों का जयपुर में आज शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन

RTI Admission : राजस्थान में आरटीई के तहत चयनित बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने से अभिभावकों में आक्रोश है। संयुक्त अभिभावक संघ ने गुरुवार सुबह 11 बजे शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग जयपुर पर विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 07, 2026

RTI Admission When will admission be done in Jaipur schools Angry parents protest at shiksha sankul today

फोटो - AI

RTI Admission : राजस्थान में आरटीई के लॉटरी के 53 दिन बीत गए है पर अभी तक 1.90 लाख बच्चों को दाखिला नहीं मिला है। इसको लेकर अभिभावकों में आक्रोश है। संयुक्त अभिभावक संघ ने गुरुवार सुबह 11 बजे शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग जयपुर पर विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि यह बच्चों के शिक्षा अधिकार का उल्लंघन है। निजी स्कूलों पर मनमानी और फीस मांगने के आरोप भी लगाए गए हैं। समस्या का समाधान नहीं होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है।

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में फ्री प्रवेश के लिए 12 मार्च को जारी ऑनलाइन लॉटरी के बावजूद हजारों बच्चों का भविष्य अधर में है। इस वर्ष आरटीई के तहत कुल 6 लाख 25 हजार 146 छात्रों ने आवेदन किए थे। इनमें 3 लाख 29 हजार 165 बालक, 2 लाख 95 हजार 970 बालिकाएं और 11 ट्रांसजेंडर शामिल हैं।

लॉटरी प्रक्रिया के जरिए प्राथमिकता सूची जारी कर लगभग सवा दो लाख बच्चों का चयन किया गया, लेकिन लॉटरी के 53 दिन बाद भी करीब 1.90 लाख बच्चों को अब तक प्रवेश नहीं मिल पाया है। इससे नाराज अभिभावक और छात्र 7 मई को शिक्षा संकुल के बाहर जुटेंगे। आरटीई हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है, पर जमीनी स्तर पर इसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

सड़कों पर उतरने को मजबूर है बच्चे

संयुक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन ने कहा कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, वे अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। इससे अभिभावकों में बच्चों के भविष्य को लेकर गहरी चिंता है। चयनित बच्चों के अभिभावक लगातार स्कूलों और शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं, पर हल नहीं मिल पा रहा है।

सरकार समय से नहीं कर रही फीस पुनर्भरण

स्कूल प्रबंधन का कहना है कि सरकार की ओर से फीस पुनर्भरण (रीइम्बर्समेंट) समय पर नहीं किया जा रहा है। जिस वजह से वे प्रवेश देने से कतरा रहे हैं।

खिलाफ कार्रवाई होगी

वहीं शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश यादव ने आश्वासन दिया है कि जो स्कूल आरटीई के तहत चयनित छात्रों को प्रवेश नहीं दे रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan High Court : पुलिस नहीं दे सकती ‘सार्वजनिक सजा’, राजस्थान हाईकोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, दिए दिशा निर्देश
जोधपुर
Rajasthan High Court expressed strong objection Police cannot give public punishment given guidelines

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 May 2026 08:30 am

Published on:

07 May 2026 08:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RTI Admission : आरटीई के तहत स्कूलों में कब होगा प्रवेश?, नाराज अभिभावकों का जयपुर में आज शिक्षा संकुल पर प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में बदइंतजामी, एडवांस भुगतान के बावजूद हटाया नाश्ता कांउटर, मेहमान परेशान

Jaipur Constitution Club Mismanagement
जयपुर

Jaipur: हवामहल के सामने देर रात हिट एंड रन… फोटोशूट कर लौट रहे स्टूडेंट्स को टैक्सी कार ने मारी टक्कर

हिट एंड रन घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पत्रिका फोटो
जयपुर

Mahesh Joshi Arrest: JJM घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी गिरफ्तार, सुबह 4 बजे ACB पहुंची घर

Mahesh Joshi Arrest
जयपुर

Jaipur: ‘मां कब आएगी…?’, रोते-रोते पूछ रहा बेटा, तेज रफ्तार SUV की टक्कर के बाद ICU में जिंदगी की जंग लड़ रही नेहा

SUV Accident Jaipur
जयपुर

राजस्थान में BJP के नाम से फर्जी टेंडर गेम…वायरल हुए फर्जी दस्तावेज, आईटी एक्ट में केस दर्ज

बीजेपी राजस्थान सोशल मीडिया विभाग ने पुलिस को दी शिकायत, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.