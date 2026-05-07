जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में बदइंतजामी, एडवांस भुगतान के बावजूद हटाया नाश्ता कांउटर, मेहमान परेशान

विधानसभा के पास ही 4948 वर्गमीटर भूखंड पर करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से क्लब का निर्माण किया गया है। क्लब में रेस्टोरेन्ट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल, कांफ्रेंस हॉल, जिम, सैलून, बैडमिंटन एवं टेनिस कोर्ट सहित अतिथियों के ठहरने के लिए कमरे हैं। इसे संचालन के लिए थ्रीएस हॉस्पिटेलिटी कंपनी को दिया गया है। विधानसभा की तरफ से मॉनिटरिंग और नियमित कार्य के लिए अफसर-कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी दी हुई है।