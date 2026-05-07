राजस्थान में BJP के नाम से फर्जी टेंडर गेम…वायरल हुए फर्जी दस्तावेज, आईटी एक्ट में केस दर्ज

पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों ने फर्जी टेंडर प्रक्रिया के नाम पर ईएमडी राशि जमा कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान नाम से एक बैंक खाता भी साझा किया। शिकायत में स्पष्ट किया गया कि उक्त बैंक खाता भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक खाता नहीं है और पार्टी का उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है।पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।