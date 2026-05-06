जयपुर में मनेगी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पहली वर्षगांठ : रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख होंगे शामिल, फिल्म भी होगी रिलीज

रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, जयपुर में आयोजित होने वाली जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इस बार खास तौर पर 'नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता' थीम पर केंद्रित होगी। आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप को देखते हुए इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम्स जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साइबर, स्पेस और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे नए और अदृश्य खतरों से निपटने के लिए सेना की तैयारियों और क्षमताओं को और मजबूत करने की रणनीति बनाई जाएगी।