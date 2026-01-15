Indian Army Day: आज इतिहास लिखेगा जयपुर, पहली बार आर्मी कैंट से बाहर सेना दिवस परेड, कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल

सुबह 9:30 बजे परेड स्थल पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) अनिल चौहान, मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे और चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का आगमन होगा। इसके बाद 10 मिनट का अवॉर्ड समारोह होगा, जिसमें वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा। सुबह 10:10 बजे सेना परेड शुरू होगी, जो सुबह 11:25 बजे तक चलेगी।