Indian Army Day: आज इतिहास लिखेगा जयपुर, पहली बार आर्मी कैंट से बाहर सेना दिवस परेड, कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल

Indian Army Day: आज जयपुर इतिहास रचेगा। पहली बार सेना दिवस परेड आर्मी कैंट से बाहर होगी। टैंक, तोप, मिसाइल, ड्रोन-रोबोट शक्ति दिखाएंगे, हेलीकॉप्टर फूल बरसाएंगे और जगुआर हवाई पास्ट करेंगे। परेड में आर्मी चीफ, सीडीएस, मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल होंगे। शौर्य संध्या में रक्षा मंत्री मुख्य अतिथि रहेंगे।

4 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 15, 2026

Indian Army Day Jaipur

Indian Army Parade Jaipur (Patrika Photo)

Indian Army Day 2026: जयपुर: गुलाबी नगरी गुरुवार को इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय की साक्षी बनेगी। भारतीय सेना का 78वां सेना दिवस पहली बार दिल्ली और आर्मी कैंट से बाहर राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया जा रहा है।

बता दें कि जगतपुरा स्थित हरे कृष्णा मार्ग (महल रोड) पर होने वाली भव्य सेना दिवस परेड के जरिए जयपुर सैन्य शौर्य, पराक्रम और अनुशासन का मंच बनेगा। यह आयोजन न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है। इस परेड में भारतीय सेना की आधुनिक सैन्य शक्ति का प्रभावशाली प्रदर्शन होगा।

टैंक, अत्याधुनिक तोपें, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम दुनिया को भारतीय सेना की ताकत का संदेश देंगे। सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर परेड के दौरान पुष्पवर्षा करेंगे, जबकि भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट्स हवाई पास्ट कर आसमान में शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे।

परेड में प्रदर्शित झांकियों में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के साथ राजस्थान की समृद्ध लोक कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। साथ ही नेपाली सेना के बैंड की विशेष प्रस्तुति समारोह को अंतरराष्ट्रीय रंग देगी।

गैलेंट्री अवार्डी करेंगे परेड की अगुवानी, महिलाओं की दिखेगी भागीदारी

खास बात यह है कि आर्मी परेड की अगुवाई परमवीर चक्र, अशोक चक्र और महावीर चक्र विजेता करेंगे। यह दृश्य देशभक्ति और गर्व की भावना को और प्रबल करेगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में एक साथ देश और प्रदेश के शीर्ष सैन्य व संवैधानिक पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे शामिल होंगे।

राजस्थान में इन सभी की एक साथ उपस्थिति अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण होगी। इस परेड में भैरव बटालियन, 61 कैवलरी, राजपूत रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, गढवाल रेजिमेंट के जवानों का जोश देखने को मिलेगा। साथ ही बैंड, एनसीसी कैडेटस और हथियारों के प्रदर्शन में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिलेगी।

75 मिनट की होगी परेड, शाम को शौर्य संध्या में दिखेगा सेना का पराक्रम

हरे कृष्णा मार्ग पर सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक सेना दिवस परेड होगी। सुबह 9 बजे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टॉफ एवं एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एडवांस्ड मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान के साथ आर्मी एरिया स्थित प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे एयर कैवेलकेड से परेड स्थल आएंगे।

सुबह 9:30 बजे परेड स्थल पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ (सीडीएस) अनिल चौहान, मिजोरम के राज्यपाल वीके सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे और चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का आगमन होगा। इसके बाद 10 मिनट का अवॉर्ड समारोह होगा, जिसमें वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा। सुबह 10:10 बजे सेना परेड शुरू होगी, जो सुबह 11:25 बजे तक चलेगी।

परेड के बाद गणमान्य अतिथियों के साथ संवाद होगा और दोपहर 12:30 बजे समारोह का समापन होगा। शाम को 5 से 7 बजे तक एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या का आयोजित होगी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शौर्य संध्या में वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों का सम्मान, भव्य ड्रोन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

बिना वैध आईडी के प्रवेश नहीं

सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिना वैध आईडी के प्रवेश नहीं मिलेगा। आमजन को प्रवेश के लिए सुबह 8:45 बजे तक ही पहुंचना होगा। इसके बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। समारोह के बीच उठकर भी नहीं जा पाएंगे। समारोह स्थल पर कैमरा, पर्स सहित कई वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा। बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियां तैनात हैं।

Army Day Parade: जयपुर में आर्मी डे परेड देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध
जयपुर
Army Day Parade in Jaipur

Published on:

15 Jan 2026 02:18 am

Published on: 15 Jan 2026 02:18 am
Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Indian Army Day: आज इतिहास लिखेगा जयपुर, पहली बार आर्मी कैंट से बाहर सेना दिवस परेड, कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल

