12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Army Parade: जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल बोले- आर्मी परेड में बिना पास एंट्री नहीं, इन नियमों का पालन करना जरूरी

Army Day Parade: राजधानी जयपुर में पहली बार 15 जनवरी को जगतपुरा महल रोड पर सेना दिवस परेड होगी, 13 को फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। बिना पास प्रवेश नहीं मिलेगा। पास sso.rajasthan.gov.in पर मुफ्त उपलब्ध हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 12, 2026

Jaipur Army Parade
Play video

कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल समेत अन्य अधिकारी (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Army Parade: जयपुर: गुलाबी नगर में पहली बार जगतपुरा महल रोड पर सेना दिवस (आर्मी-डे) परेड का आयोजन किया जा रहा है। यह परेड 15 जनवरी को आयोजित होगी, जबकि 13 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न होगी। परेड में भारतीय सेना के अनुशासन, शौर्य, वीरता एवं पराक्रम का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा।

जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने कहा कि बिना पास किसी भी दर्शक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पास sso.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन नि:शुल्क बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि दर्शक 8 बजे तक अपना स्थान ग्रहण कर लें। सुरक्षा की दृष्टि से 8:30 बजे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दर्शक प्रवेश के लिए पास के साथ अपना वैध पहचान पत्र साथ लाएं।

इन नियमों की करें पालना

-दर्शक किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ, अस्त्र शस्त्र व माचिस सहित अन्य संदिग्ध सामग्री नहीं ले जा सकेंगे।
-संदिग्धों की सूचना पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 100, 112 और 7300363636 पर दी जा सकती है।
-पुलिस ने दर्शकों के बैठने के ब्लॉक, पार्किंग स्थल और आने-जाने के रास्तों का नक्शा और मैप जारी किया है।
-दर्शकों के बैठने की व्यवस्था अक्षय पात्र मंदिर के सामने की तरफ की गई है। डी-मार्ट सर्कल से महावीर मार्ग व केंद्रीय विहार मार्ग की तरफ से आएं।
-परेड के दौरान महल रोड पर यातायात बंद रहेगा। खाटूश्याम सर्कल से एनआरआई चौराहा, अक्षयपात्र की तरफ जाने वाले सामान्य यातायात को एनआरआई चौराहा से डायवर्ट कर हल्दीघाटी मार्ग, वीआईटी रोड पर डायवर्ट किया जाएगा।
-विधाणी चौराहा की तरफ से बॉम्बे हॉस्पिटल, अक्षयपात्र की तरफ जाने वाले यातायात को बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा से डायवर्ट कर केंद्रीय विहार मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा। ट्रैफिक दबाव होने पर विधाणी चौराहा की तरफ से बॉम्बे हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले यातायात को विधाणी चौराहे से डायवर्ट कर महात्मा गांधी रोड की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।
-राणा सांगा मार्ग से अक्षयपात्र चौराहा महल रोड की तरफ जाने वाले यातायात को द्वारकापुरा सर्कल/गौतम बुद्ध सर्कल से डायवर्ट किया जाएगा।
-गोनेर मार्ग से अक्षयपात्र चौराहा महल रोड की तरफ जाने वाले यातायात को डी-मार्ट सर्कल से डायवर्ट किया जाएगा।
-एनआरआई चौराहा से बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहा तक महल रोड पर खुलने वाले आवासीय कॉलोनी गेट एवं छोटे रास्तों पर यातायात बंद रहेगा।
-कार्यक्रम में आने वाले लोगों के वाहन हल्दी घाटी मार्ग व राणा सांगा मार्ग से निर्धारित पार्किंग स्थल पर पार्क कर सकेंगे। बसें गोनेर रोड, वृंदावन होटल के पास पूर्णिमा कॉलेज, जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी मार्ग पर पार्क की जा सकेंगी।

ये भी पढ़ें

Army Day Parade: जयपुर में आर्मी डे परेड देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध
जयपुर
Army Day Parade in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 10:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Army Parade: जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल बोले- आर्मी परेड में बिना पास एंट्री नहीं, इन नियमों का पालन करना जरूरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के थानों में गूंजा युवा शक्ति का जोश, सक्रिय युवाओं को बनाया जा रहा पुलिस के ब्रांड एंबेसडर

National Youth Day
जयपुर

गोविंद देव जी मंदिर: संगम जल से भरे 22 हजार जल पात्र श्रद्धालुओं को किए वितरित

जयपुर

ऊंची होती इमारतें… दम तोड़ती हवा, जयपुर में बनते जा रहे मुंबई, दिल्ली जैसे हालात

जयपुर

JLF 2026 : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण 15 जनवरी से, ये होंगे मुख्य वक्ता

जयपुर

Jaipur News : दूदू में दर्दनाक हादसा, जीप की टक्कर से महिला शिक्षिका की मौत

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.