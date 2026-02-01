भाजपा ने दिया मोरपाल सुमन को नोटिस, मांगा स्पष्टीकरण, कई नेताओं पर चुनाव हराने का लगाया था आरोप

कुछ दिन पहले मोरपाल सुमन के नाम से एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कई नेताओं पर उपचुनाव में हराने के आरोप लगाए गए थे। पत्र में लिखा था कि अंता उपचुनाव में पार्टी की हार केवल विरोधी दल की रणनीति का नतीजा नहीं थी, बल्कि पार्टी के भीतर ही किए गए भितरघात ने सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया।