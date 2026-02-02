RBSE Admit Card 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं के एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान पहले ही कर दिया था। कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी, 2026 तक चलेंगी। सभी पेपर सुबह की एक ही शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे। वहीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी और 11 मार्च, 2026 तक चलेंगी। 10वीं और 12वीं दोनो ही कक्षाओं के परीक्षाओं का समय सुबह 8.30 बजे से 11.45 बजे तक तय किया गया है।