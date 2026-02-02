Board Exam 2026: परीक्षा के समय बच्चों को इन बातों पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरुरत, जानिये क्या कहते हैं एक्सपर्ट

मिस निशी धंजल के अनुसार सही योजना बनाने से एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से की जा सकती है। बच्चों को चाहिए कि वे पूरे सिलेबस को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर रोजाना पढ़ाई करें, ताकि आखिरी समय में जल्दबाजी और तनाव से बचा जा सके। पढ़ाई का एक निश्चित समय तय करना और उसी का नियमित पालन करना अनुशासन विकसित करता है, वहीं अपने लिए अनुकूल समय, चाहे सुबह हो या शाम चुनने से पढ़ाई अधिक प्रभावी बनती है। इसके साथ ही नियमित रिवीजन और अभ्यास बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी विषय को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे बार-बार दोहराना आवश्यक होता है। पुराने प्रश्नपत्रों और मॉडल पेपर का अभ्यास करने से परीक्षा के पैटर्न की समझ बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और बच्चों को यह स्पष्ट हो जाता है कि किन विषयों या अध्यायों पर उन्हें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।