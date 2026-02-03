Success Story: सेल्फ स्टडी से 10वीं बोर्ड में आए थे 99.33%, 4 सब्जेक्ट में 100/100 अंक लाने का ये था सक्सेस मंत्र

जयपुर जिले के मिहिर गुर्जर ने 2025 में 10वीं बोर्ड परीक्षा में 99.33% अंक प्राप्त कर एक प्रेरणादायक सफलता हासिल की थी। मिहिर के 4 सब्जेक्ट्स गणित, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में 100 में से 100 अंक मिले थे। इसके अलावा उन्होंने विज्ञान में 99 अंक और सामाजिक विज्ञान में 97 अंक प्राप्त किए। इस सफलता के पीछे मिहिर ने सक्सेस मंत्र 'नियमित अध्ययन (Regular Study) और सेल्फ स्टडी (Self Study) को बताया।'