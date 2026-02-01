किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 64 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (28 जनवरी 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 64 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं

मेहनत और ईमानदारी का फल

पाखी राठौर, उम्र 9 वर्ष

एक दिन की बात है। एक गांव में रामू काका रहते थे। वे बहुत मेहनती थे लेकिन गरीब थे। रोज सुबह खेत में काम करने जाते थे। उस दिन भी वे अपने खेत में गड्ढा खोद रहे थे। अचानक उनकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। रामू काका थोड़ा डर गए, फिर उन्होंने मिट्टी हटाई। मिट्टी के अंदर से एक चमकदार पीले रंग की ईंट जैसी चीज निकली। उसे हाथ में लेते ही बहुत तेज चमक हुई। रामू काका हैरान हो गए। उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह सोने की ईंट थी। उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने सोचा, “आज भगवान ने मेरी सुन ली।” रामू काका बहुत खुश हुए लेकिन लालच नहीं किया। वे सोने की ईंट लेकर गांव के मुखिया के पास गए और सारी बात बता दी। मुखिया ने गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर तय किया कि उस जगह को अच्छे से खोदा जाए। वहां और भी सोने की ईंटें मिलीं। गांव वालों ने सोना आपस में बराबर बांट लिया। उससे उन्होंने स्कूल बनवाया, कुआं खुदवाया और गरीब लोगों की मदद की। रामू काका ने अपने हिस्से से बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई और अपने खेत को और अच्छा बना लिया। अब रामू काका पहले जैसे गरीब नहीं थे, लेकिन वे वैसे ही सरल और अच्छे इंसान बने रहे। वे रोज कहते थे कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। गांव के बच्चे उनसे यह कहानी सुनकर खुश होते थे और सीख लेते थे कि लालच बुरा होता है और मिलकर रहने से सब अच्छा होता है।

